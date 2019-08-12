أخبار مصر | "اليوم العالمي للشباب".. سبعة مؤتمرات في ثلاث سنوات و"السيسي" يصنع حالة حوارية جديدة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اليوم العالمي للشباب".. سبعة مؤتمرات في ثلاث سنوات و"السيسي" يصنع حالة حوارية جديدة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ توليه رئاسة الجمهورية، ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا ملحوظًا بالشباب، عن طريق المؤتمرات وفتح قنوات للحوار، بالإضافة إلى الاهتمام بطرح المبادرات المختلفة.

وتتبلور أهداف المؤتمرات الوطنية للشباب، في الحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية؛ بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معًا.

يأتي ذلك من خلال الحوار، وعرض القضايا الخاصة بهمن والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وكذلك طرح الحلول والاستراتيجيات المتطورة وفقًا لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمي.

وتحتفل دول العالم اليوم، بـ"اليوم العالمي للشباب" في 12 أغسطس من كل عام، وذلك منذ إقراره من قِبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1998، بوصفه يومًا دوليًا للشباب؛ ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلًا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، تستعرض "الفجـر" مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.

المؤتمر الأول في شرم الشيخ

عُقدت فعاليات المؤتمر في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر- نوفمبر 2016 وخرج بعدة توصيات من أهمها:

1- تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية.

2- قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.

3- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب.

4- تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالإنتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والإنتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي >

المؤتمر الثاني بأسوان

انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة أسوان في يناير 2017، وكان من ضمن التوصيات:

1- إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر.

2- إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال ستة شهور.

3- استمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة.

4- زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.

5- الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمسة مراحل متتالية، والذي يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.

6- تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى.

المؤتمر الثالث بالإسماعيلية

انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة الإسماعيلية في أبريل 2017. وكانت التوصيات كالتالي:

1- إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة.

2- إعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.

3- إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص.

4- إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.

5- البدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.

المؤتمر الرابع بالإسكندرية

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انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة الإسكندرية في يوليو 2017 وكانت التوصيات:

1- دعم الدولة الكامل لمنتدى شباب العالم.

2- دعوة رؤساء وزعماء الدول الصديقة والشقيقة لحضور المنتدى، ومشاركة الشباب الواعد في تكامل الحضارات والنقاش الجاد لصياغة رسالة سلام ومحبة للعالم، بجانب تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب لتنفيذ ومتابعة استراتيجية 2030، وتقييمها بشكل دوري.

3- البدء الفوري في طرح مناطق استثمارية في محافظة كفر الشيخ قبل نهاية العام، ما يتيح 250 فرصة عمل.

4- إعداد كيان ثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء بورصة زراعية في وادي النطرون بالبحيرة خلال عام.

المؤتمر الخامس بالقاهرة

انعقدت فعاليات المؤتمر في فندق الماسة بمحافظة القاهرة في مايو 2018، وأصدر الرئيس لعفو رئاسي عن 332 محبوسًا من الشباب قبيل انطلاق المؤتمر بأيام قليلة نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

المؤتمر السادس بجامعة القاهرة

انعقدت فعاليات المؤتمر في جامعة القاهرة في يوليو 2018.وخرج بالتوصيات التالية:

1- إعلان عام 2019 عامًا للتعليم.

2 - إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم الجديد.

3 - تخصيص 20 % من المنح الدراسية داخل وخارج مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.

4- إنشاء مركز وتدريب المعلمين للتعليم الفني طبقًا للمعايير الدولية، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقا للمعايير الدولية.

5- تكليف مجلس الوزراء بربط خطط الجامعات باحتياج الدولة.

6 - تكليف مجلس الوزراء بإعداد خطة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية.

7- إنشاء حضانات للإبداع والابتكار، تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات؛ لتوفير الدعم للشباب المبدعين في كل المجالات.

المؤتمر السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة

انعقدت فعاليات المؤتمر في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2019، وخرج بالتوصيات التالية:

1- تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتيجة التسويق الحكومي.

2- تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.

3- تكليف رئاسة الوزراء ببحث التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب.

4- تحويل المؤتمر الوطني للشباب ونموذج المحاكاة إلى حالة حوارية لتكون على اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش.

5- تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة.

6- إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا.

7- تحويل نموذج محاكاة الدولة الي حالة حوار تكون على اتصال دائم مع الحكومة.

8- تكليف الحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين.

9- تكليف الحكومة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل مركز التدريب العربي الأفريقي.

10- تكليف مجلس الوزراء، بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي، وتنفيذ منظومة الحوكمة، على أن يبدأ بمدينة بورسعيد.