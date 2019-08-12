أخبار مصر | محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: استمرار حملات المتابعة لرصد أي مخالفة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: استمرار حملات المتابعة لرصد أي مخالفة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتفعيل غرف عمليات الأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية والمراقبة الدورية لعدم السماح بأي أعمال مخالفات بنائية واستغلال البعض أجازات العيد لاقامة مخالفات بنائية والتصدي للمخالفة في المهد قبل ارتكاب المخالفة والتعامل مع المخالفين بالقانون.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء عدة حملات، أسفرت عن ايقاف اعمال مباني مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر زهراء المعادي وابلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تم ايقاف اعمال مباني مخالفة بشارع بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد تم ابلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم ايقاف اعمال مباني مخالفة بشارع المرصفاوي وتم فك شدة خشبية لاعمدة الدور الثالث بعد الارضي وتم ابلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الجهات التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، فى اطار تعليمات محافظ القاهرة للرفع الاشغالات المخالفة ومحاربة المخالفات في الشارع القاهري تم عمل حملة، تم خلالها رفع الاشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.

Advertisements

كما قام قام حي المرج بايقاف اعمال مبانى مخالفة بشارع مصطفى مراد من ش جمال عبد الناصر من الصرف الصحي المرج الجديدة، وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحى بمعرفة إدارة الاشغالات وادارة المبانى بالحى.

وفي ذات السياق قامت أجهزة حي النزهة بعدة حملات للتصدي للمخالفات البنائية، اثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة تلاحظ وجود حفار يشرع فى اعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للاجراءات المتخذة حيالها، تم ايقاف الاعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر ايقاف اعمال وجارى اتخاذ مايلزم من اجراءات حيال الواقعة.

وبناءً على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من وجود استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار 134شارع الميرغنى مصر الجديدة، وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف الاعمال وغلق الشقتين الجارى بهم الاعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل وعلية تم التوجة لمكان الشكوى، وتبين صحتها وتم على الفور اعادة ايقاف الاعمال واعادة غلق الشقة بالدور الارضى والشقة بالدور الثانى، وتم رفع جميع الشدادت المعدنية من العقار والتحفظ عليها وكان ذلك وسط اجواء من الارتياح والتقدير من سكان العقار المتضررين من اعمال التخريب المتعمد للحوائط ومواسير الصرف لاجبارهم على وضع معين لصاحب الشأن المخالف.وتم التنبية بعمل محضر استئناف للاعمال والعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه وبناء علي التقرير المجمع للمنطقة الشرقيه قامت الاجهزة التنفيذية بحي السلام أول – حي عين شمس – حي المطرية – حي المرج بعدة حملات متتالية أسفرت علي 443 محضر و404 حالة ازالة ادارية و16 محضر بيئة.

وأكد اللواء محافظ القاهرة على أن الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة حتى يتم التخلص نهائيا من جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع القاهري وتطهيره من المخالفات.