أخبار مصر | في اليوم العالمي لهم.. ما هي المبادرات التي قدمتها مصر للشباب؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي لهم.. ما هي المبادرات التي قدمتها مصر للشباب؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الشباب من خلال المبادرات في اتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط والبرامج، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية أو المشاركة في الخدمات العامة، في الفعاليات العامة التي تزيد من وحدة وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم، التي تسعى تنمية المجتمع إلى تحقيقها.

يلعب الفرد من خلالها دورًا في الحياة الاجتماعية لمجتمعه، ويكون لديه الفرصة في أن يشارك في وضع الأهداف العامة.

وتحتفل دول العالم بـ"اليوم العالمي للشباب" في 12 أغسطس من كل عام، وذلك منذ إقراره من قِبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1998، بوصفه يومًا دوليًا للشباب؛ ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلًا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.

وتستعرض "الفجـر" أهم وأبرز المبادرات التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة لهم خلال العامين الماضيين:

مبادرة أخلاقنا فين

واستهدفت طلاب المرحلة الابتدائية، وتوعية الطلاب بأهمية القيم الاخلاقية، وإعداد كوادر طلابية داخل المدارس، وتدريبهم على كيفية تخطيط وتنفيذ مبادرة مجتمعية؛ لغرس فكرة المبادر الصغير النافع لنفسه، ومن ثم مجتمعه وكان عدد المشاركين 1200 شاب وفتاة وتم تنفيذها في محافظة أسيوط.

مبادرة إزرع شجرة

وكان هدفًا تشجير الطرق والشوارع، خلق بيئة حضارية نظيفة، وتربية الشباب على العمل التطوعي، تجميل مداخل القرى والمدن، وكان عدد المشاركين 1500 شاب وفتاة ونُفذت في محافظة قنا.

مبادرة حياة برية

واستهدفت نشر الوعي البيئي، وتوثيق الحياة البرية في مصر، وذلك بتوفير المعرفة والتريب للنشء والشباب، وتم اختيار الأطفال أصحاب الأفكار الإداعية لخلق الحلول للمشكلات البيئية، وبلغ عدد المستفيدين منها 900 شاب.

مبادرة شباب يدير شباب yly

وتم تنفيذها بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وخدمة الشباب، وتفعيل وتطوير المبادرات والمشروعات الشبابية، وتحفيز الشباب لطرح مبادرات جديدة، وبناء وتنمية قدرات الشباب، وتم تقسيمها لثلاث مراحل

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· محلة أولى الوزارة

· مرحلة ثانية الجامعات

· مرحلة ثالثة المحافظات

مبادرة الرياضة أسلوب حياة

بمشاركة الشباب والفتيات وكبار السن، وتحت شعار (الرياضة أسلوب حياة) ضمن مشروع المناشط الرياضية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةن أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان مبادرة لتعميم ممارسة الرياضة كل يوم جمعة لجميع الأعمار من خلال ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق ووسط الطبيعة.

مبادرة يلا نجري

جاءت هذه المبادرة لتغيير نمط الرياضة وجعلها أسلوب حياة الاهتمام بالشباب، واستغلال أوقات فراغهم وتوجههم نحو المشاركة الايجابية في الفعاليات الشبابية والرياضية، وجعل ممارسة الرياضة جزء من ثقافة الفرد وهواية يمارسها بالقدر الذي يجعله محافظًا على لياقته ومجددًا لنشاطه واقيًا لجسده من الأمراض، وبلغ عدد المستفيدين 70000 شاب وفتاة.

مبادرة شارك ونضف

جاءت هذه المبادرة لتشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية والتطوعية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية، وخاصة مشكلة النظافة، تنمية روح الولاء والانتماء، تدعيم قيم التطوع لدى الشباب، وبلغ عدد المستفيدين 60000 شاب وفتاة.

مبادرة تراث بلدنا

استهدفت إعادة تقديم التراث الوطني في إطار قالب مختلف للأجيال الجديدة، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ عليه وإحياؤه، وكان نشاطها في منطقة سوق السلاح، بالقاهرة الخديويه والمتاحف.

معسكر تمكين الشباب "جولة إسعى"

كان المعسكر على مدار 6 أيام، يتعلم فيهم المشارك الابتكار، وتكوين فريق العمل، ومهارات ريادة الأعمال، ونُفذت في: أسوان، سوهاج، أسيوط ، شمال سيناء.