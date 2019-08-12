أخبار مصر | لـ"طفل عمره 3 أيام".. مستشفيات منظومة التأمين الصحي تستقبل أول حالة قسطرة قلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"طفل عمره 3 أيام".. مستشفيات منظومة التأمين الصحي تستقبل أول حالة قسطرة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال أول حالة لطفل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لإجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة، خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزراة أن الطفل "تميم أحمد جمال"، والذي لم يتجاوز عمره الـ٣ أيام، قد ولد بمستشفى بورفؤاد، وتم تشخيصه بالإصابة بعيب خلقي بالقلب وصعوبة بالتنفس وزرقة، وتطلبت حالته النقل لمستشفي النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعلى الفور تم نقل الطفل من خلال سيارة إسعاف مجهزة وتابع حالته فريق طبي كامل، وتم عمل كافة الإجراءات والفحوصات والأشعة اللازمة له، تمهيدًا لإجراء عملية القسطرة القلبية، والتي تمت بنجاح خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، ولأول مرة في مستشفيات القناة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد أنه تم متابعة الطفل منذ دخوله غرفة العمليات، وحتى انتهاء الجراحة بنجاح، وجار متابعته والفريق الطبي المعالج للاطمئنان على حالته الصحية، كما قدم والدا الطفل تميم أحمد جمال الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي ساهمت في إنقاذ حياة طفلهم بإجراءات غير مُعقدة مكنتهم من الحصول علي الخدمة بشكل راقي.

ولفت إلى استمرار العمل بمستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، تأهبًا لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الاحتفال.