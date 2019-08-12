أخبار مصر | محافظ الجيزة: ضبط 12.5 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: ضبط 12.5 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك حيث تمكنت المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 12,5 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين لافتا أنه تم ضبط 6 طن و500 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمناطق العمرانية وبولاق الدكرور والدقى والوراق والشيخ زايد وضبط 4 طن و700 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأبو النمرس وامبابة والمنيب ومنشأة القناطر وأكتوبر والهرم والبدرشين .

وأشار الدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى انه تم ضبط 1,2 لحوم مستوردة وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى مخزن يقوم بفك اللحوم المجمدة من التجميد لعرضها فى المحلات على أنها لحوم بلدي.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .