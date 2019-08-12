أخبار مصر | "القوى العاملة" تصدر 112 ألف شهادة قياس مهارة وتراخيص مزاولة الحرفة خلال 3 أشهر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تصدر 112 ألف شهادة قياس مهارة وتراخيص مزاولة الحرفة خلال 3 أشهر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة أصدرت 112 ألفا و780 شهادة قياس مستوي المهارة ، وتراخيص مزاولة الحرفة ، منها 58 ألفاً و424 ترخيصا، والباقي شهادة قياس مهارة ، وذلك خلال 3 شهور.

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن قياس مستوي مهارة 54 ألفا و356 أظهر أن منهم 44 ألفا و961 عاملا ماهراً ،يشملهم 3250 إناثا والباقي ذكورا، و9395 محدود المهارة يشملهم 8144 ذكورا والباقي إناثا.

وقال : إن من ضمن 58 ألفا و424 من الذين منحوا تراخيص مزاولة الحرفة 48 ألفا 245 عاملا ماهراً ، يشملهم 44 ألفا و941 ذكوراً والباقي إناثا، و10 ألاف و179 محدود المهارة يشملهم 1374 إناثا ، والباقي ذكوراً.

وتابع وزير القوي العاملة : أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- تحدد بها عدد مراكز وورش التدريب المهني التابعة لوزارة القوي العاملة بـ 54 مركزا منها 38 ثابتا ، وفضلا عن 3 ورش ثابتة ، و13 مركزا متنقلاً.

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وأوضح "سعفان" أنه جاري رفع كفاءة 6 مركز إنشائيا وتطوير بنيتها التحتية وهي الخانكة بلتان قليوبية ، والحضرة بالإسكندرية ، وحفص بالبحيرة ، وميت غمر دقهلية، وحي الكوثر بسوهاج ، ومدينة المستقبل بالإسماعيلية ، مشيرا إلي أنه هناك 7 مراكز تحت التجهيز بالمعدات والآلات وهي حوش عيسي بالبحيرة ، وأشمون بالمنوفية، ومطروح الكيلو 7 ، ودمياط الجديدة ، والأقصر الرضوانية "حي البغدادي"، والسويس "حي عتاقة" ، وأسوان "المحمودية".

وأضاف وزير القوي العاملة أنه يتم من خلال هذه المراكز تنفيذ برامج للتدريب السريع والتحويلي باعتباره السبيل للحد من مشكلة البطالة التي انخفضت نسبتها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلي 7.5%، حيث يتم تدريب شباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعات، بحيث لا يقل السن عن 18 ولا يزيد عن 45 سنة، ويستثني شرط الحصول علي مؤهل في حالة رغبة الشباب في التدريب لتغيير أو تعديل المسار الحرفي أو المهني، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية ويتم التخرج بمستوي عامل ماهر .

أما برنامج التنشئة المهنية ، يقبل من سنة 13 إلي 18 سنة ، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية ، يتم التخرج بمستوي محدود المهارة ، ويجوز لخريج التنشئة المهنية استكمال الدورة التدريبية علي نفس المهنة التي تدرب عليها خلال العام التالي وذلك للحصول علي مستوي ماهر.

وأوضح أن برنامج التدرج المهني للطفل من 13 إلي 18 سنة أو من تجاوز سن اتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشر ، وذلك لدي أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وذلك بموجب اتفاق تدرج أطرافه "صاحب العمل وولي أمر المتدرج ، ومديرية القوي العاملة المختصة" وهنا يحظر الحاقة لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها .