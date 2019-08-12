أخبار مصر | نحن "الأسرع" والأكثر "أمانا".. "سكك حديد مصر" توضح أسباب كثافات الركاب المرتفعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نحن "الأسرع" والأكثر "أمانا".. "سكك حديد مصر" توضح أسباب كثافات الركاب المرتفعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمسؤول عن قطاع تشغيل القطارات بالمسافات الطويلة والقصيرة، ما شهدته شبابيك حجز التذاكر بالمحطات الرئيسية خلال الموسم الحالي لعيد الأضحى المبارك، من كثافات مرتفعة من الركاب والجماهير لعدة أسباب منها أن السكة الحديد الأكثر أمانًا والأسرع خاصة مع المسافات الطويلة.

وأضاف عبد التواب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن على رأس هذه الأسباب وتعد الأسباب الرئيسية لكثافات الركاب بهذا الموسم بالمقارنة بباقي المواسم، طول الفترة الزمنية للإجازة والتي وصلت لأسبوع كامل وهو ما شجع الكثيرين للسفر خاصة السفر للوجه القبلي، وكذلك ميزة ثبات أسعار تذاكر القطارات بالمقارنة بباقي وسائل المواصلات البديلة والتي كانت قد شهدت زيادات كثيرة نتيجة زيادة أسعار المحروقات.

وأكد على أن السفر بقطارات السكك الحديد يظل الأكثر راحة وأمانًا للركاب حتى وأن كان في فترات الكثافات والازدحام في مواسم العيد.