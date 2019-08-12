شكرا لقرائتكم خبر عن أمن مستشفى سوهاج الجامعي يعتدي على أهالي مريض.. والجامعة: ضربوا الأمن الأول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة استياء وهجوم حاد تعرضت له قيادات جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، إثر تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات من أفراد الأمن الإداري بمستشفى سوهاج الجامعي، يعتدون فيه على أهالى مريض بقسم الاستقبال، وتظهر في أيديهم عصى وشوم مع ظهور أحدهم يسب الدين لأهالي المريض، وسط تعالي أصوات صرخات النساء والأطفال وفرارهم من الشوم.

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وهاجم رواد المواقع قيادات الجامعة، واصفين ما حدث بأنه شكل من أشكال البلطجة الواضحة، وأنه لا يعقل أن تحمل كل هذه العصى والشوم من أجل أهل مريض، مطالبين بالتحقيق الفوري، واتخاذ قرار عاجل بشأن الواقعة.

من جانبها، قالت جامعة سوهاج، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، بشأن الواقعة: «إنه في حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، استقبل الطاقم الطبي النوبتجي بالمستشفى مريضًا يشكو من ألم بالجانب الأيمن من البطن، ويشتبه أن يكون التهابًا في الزائدة الدودية، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بالتعامل مع الحالة لتشخيصها، وقبل اتخاذ إجراءات العلاج فوجئ أفراد أمن الشركة بمحاولة عدد كبير من أهل المريض اقتحام قسم الاستقبال بالقوة، ودخول عدد كبير إلى غرفة الكشف، وحاول أفراد الأمن منعهم، مما أدى إلى اشتباكهم مع أفراد الأمن، نتج عنه إصابة 6 أفراد أمن بسحجات وكدمات واحتجاز آخر بالمستشفى بقسم جراحة المخ والأعصاب لخطورة الحالة، وتم عمل محضر بذلك وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأضافت الجامعة أنه تم عمل حصر بالتلفيات نظرًا لإثارة أهالي المريض للذعر والهلع وترويع الأطباء والتمريض، وتعطيل العمل بالاستقبال، وتعريض حياة المرضى للخطر والاعتداء الجسدي على العاملين بالمستشفى، وأن ما تم نشره يمثل جزءًا من الواقعة في نهايتها، بعد اعتداء الأهالي على أفراد أمن المستشفى، حيث إن الواقعة بالكامل مسجلة بكاميرات المستشفى، ويتم التحقيق فيها حاليًا بمعرفة النيابة العامة.

اشتباكات بين أمن المستشفى الجامعى بسوهاج وأسرة مريض

اشتباكات بين أمن المستشفى الجامعى بسوهاج وأسرة مريض

اشتباكات بين أمن المستشفى الجامعى بسوهاج وأسرة مريض

اشتباكات بين أمن المستشفى الجامعى بسوهاج وأسرة مريض