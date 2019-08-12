شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا عن «بطولة وطن» للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية للطلاب المصريين والوافدين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمرات الشباب، بضرورة تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالجامعات المصرية.

تلك الدورة تحمل اسم «بطولة وطن» للجامعات المصرية، كما تم تنظيمها هذا العام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية لشؤون الوافدين بالوزارة.

وأشار التقرير، الذي أعده كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور طابع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أن البطولة تهدف لزيادة الترابط والتواصل بين الشباب المصري من طلاب الجامعات المصرية، وزيادة قاعدة المشاركة الرياضية، وتفعيل الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من المصريين والوافدين.

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وأوضح التقرير أن الدورة أقيمت على ثلاث مراحل في خماسيات كرة القدم، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، حيث تنافس في المرحلة الأولى 12000 طالب، وصعد إلى المرحلة الثانية 800 طالب، بينما تنافس في المرحلة الثالثة والنهائية 200 طالب.

ولفت التقرير إلى حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في كرة القدم الخماسية، والمركز الثاني التعليم العالي، والثالث جامعة بني سويف، والرابع جامعة حلوان.

وفيما يخص بطولة الألعاب الفردية للطلبة، حصلت التعليم العالي على المركز الأول، وجامعة الأزهر المركز الثاني، والجامعة العربية المفتوحة على المركز الثالث، وجامعة الإسكندرية المركز الرابع.

وعن بطولة الفردي للطالبات، حصلت الأكاديمية العربية على المركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على الثاني، وجامعة الزقازيق الثالث، وجامعة حلوان الرابع.

كما نالت جامعة الإسكندرية المركز الأول، وجامعة الزقازيق المركز الثاني، وجامعة حلوان المركز الثالث، وجامعة السويس المركز الرابع في بطولة الزوجي المختلط.