شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لـ«رؤساء الأحياء»: استمرار حملات المتابعة ليلًا ونهارًا لرصد المخالفات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتفعيل غرف عمليات الأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية والمراقبة الدورية لعدم السماح بأي أعمال مخالفات بنائية واستغلال البعض إجازات العيد لإقامة مخالفات بنائية والتصدي للمخالفة في المهد قبل ارتكاب المخالفة والتعامل مع المخالفين بالقانون- شنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، عدة حملات أسفرت عن إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر، زهراء المعادي، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بشارع المرصفاوي وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضي وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الجهات التنفيذية بحي حلوان، برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، في إطار تعليمات محافظ القاهرة للرفع الإشغالات المخالفة ومحاربة المخالفات في الشارع القاهري، تم عمل حملة لرفع الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي في إطار تعليمات محافظ القاهرة لجميع الأحياء بعدم السماح بوجود أي مخالفة في شارع القاهري- خاصة أن البعض يستغل أيام الإجازات للقيام بأعمال مخالفات بنائية- وأن يتم عمل متابعة يومية على أي مخالفة وإزالتها في المهد.

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وقام حي المرج بإيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بشارع مصطفى مراد من ش جمال عبدالناصر من الصرف الصحي، المرج الجديدة، وتمت مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحى بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المباني بالحي.

وفي السياق ذاته، قامت أجهزة حي النزهة بعدة حملات للتصدي للمخالفات البنائية، وأثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة، تلاحظ وجود حفار يشرع في أعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذة حيالها، تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر إيقاف أعمال وجارٍ اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الواقعة.

وبناءً على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من وجود استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار 134 شارع الميرغنى مصر الجديدة وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف الأعمال وغلق الشقتين الجاري بهما الأعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل، وعليه تم التوجه لمكان الشكوى وتبين صحتها، وعلى الفور تمت إعادة إيقاف الأعمال وإعادة غلق الشقة بالدور الأرضي والشقة بالدور الثاني، وكذا تم رفع جميع الشدادات المعدنية من العقار والتحفظ عليها، وكان ذلك وسط أجواء من الارتياح والتقدير من سكان العقار المتضررين من أعمال التخريب المتعمد للحائط ومواسير الصرف لإجبارهم على وضع معين لصاحب الشأن المخالف وتم التنبيه بعمل محضر استئناف للأعمال والعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه، وبناءً على التقرير المجمع للمنطقة الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول – حي عين شمس – حي المطرية –حي المرج بعدة حملات متتالية أسفرت على 443 محضرًا و404 حالات إزالة إدارية و16 محضر بيئة. وأكد اللواء محافظ القاهرة أن الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة حتى يتم التخلص نهائيًا من جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع القاهري وتطهيره من المخالفات.