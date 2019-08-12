شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات التأمين الصحى تستقبل أول حالة قسطرة قلبية لطفل عمره 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل، استقبال أول حالة لطفل بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد فى بورسعيد، لإجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة، خلال أمس الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الطفل "تميم أحمد جمال"، الذى لم يتجاوز عمره الـ 3 أيام، ولد بمستشفي بورفؤاد، وتم تشخيصه بأنه مصاب بـ "عيب خلقى بالقلب وصعوبة بالتنفس وزرقة"، وتطلبت حالته النقل لمستشفي النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد لإجراء عملية قسطرة، وعلي الفور تم نقل الطفل من خلال سيارة إسعاف مجهزة وتابع حالته فريق طبي كامل، وتم عمل كافة الإجراءات والفحوصات والأشعة اللازمة له، تمهيداً لإجراء عملية القسطرة القلبية ، والتي تمت بنجاح خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، ولأول مرة فى مستشفيات القناة، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقالت منظومة التأمين الصحى، إنه تمت متابعة الطفل منذ دخوله غرفة العمليات، حتى انتهاء الجراحة بنجاح، وجار متابعته والفريق الطبى المعالج للاطمئنان على حالته الصحية، كما قدم والدا الطفل تميم أحمد جمال الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتى ساهمت فى إنقاذ حياة طفلهم بإجراءات غير مُعقدة مكنتهم من الحصول علي الخدمة بشكل راقي.

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يذكر أن العمل بمستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، مستمر خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، تأهبًا لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الاحتفال.