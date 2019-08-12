شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى نفسك من حرارة الجو وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد ترد بـ7 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس خلال هذه الأيام، ارتفاع فى درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أغلب الأنحاء بالجمهورية، وتصل درجات الحرارة فى القاهرة إلى 38 درجة.

وينشر ”الخليج 365” عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع الارتفاع فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة المرتفعة، وفق عدد من النصائح وجهها الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلى :-

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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3- ارتداء غطاء الرأس واصحطاب "الشمسية" للوقاية من الشمس.

4- شرب السوائل باستمرار على مدار اليوم.

5- تجنب التواجد فى الأماكن سيئة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة.

6- تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة بسبب الرطوبة.

7- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالاجهاد الحرارى.