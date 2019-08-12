شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الإصابة بالأنيميا خطرا كبيرا على الصحة العامة للإنسان، ما يحتم ضرورة الوقاية منها بكل السبل لضمان حياة صحية خالية من الأزمات. "الخليج 365 " يستعرض أهم المعلومات حول آليات الوقاية من الإصابة بالأنيميا. 1- تناول وجبة متوازنة تحتوى على كميات مناسبة من الحديد. 2-الاهتمام بتناول الحديد من مصادر حيوانية. Advertisements 3- تجنب تناول الأطعمة التى تعوق امتصاص الحديد مع الوجبات أو بعد الأكل مباشرةً. 4- تناول العناصر التى تساعد امتصاص الحديد مثل فيتامين ج (مع الوجبات). 5- علاج أى مصدر للنزيف المزمن وعلاج أمراض سوء الامتصاص. 6- عدم تناول الأسبرين ومضادات الروماتزم بكثرة. 7- التوعية بطرق الإصابة بالديدان الطفيلية التى تسبب أنيميا لتجنب الإصابة بها. 9- المرأة الحامل يجب أن تتناول جرعات إضافية من الحديد فى النصف الثانى من فترة الحمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد × 9 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.