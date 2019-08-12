شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهمية الاقتصادية للنباتات العطرية والطبية ومميزاتها × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أهمية التوسع فى النباتات الطبية والعطرية، خاصة بعد تزايد الطلب عليها محلياً وعالمياً، والأهمية الاقتصادية والعائد التصديرى، وتتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها، وهى كالاتى:-

تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين آلام المفاصل والالتهابات الروماتزمية.

تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.

إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.

تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.

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تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون. -

تستخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد ، والياسمين.

تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، والديرس ، والحناء والدخان.

تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم أو رائحة.