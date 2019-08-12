فيديو.. الحجاج يستقبلون الأمطار بدموع الفرح والدعاء والطواف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الحجاج هطول الأمطار بدموع الفرح والبكاء والدعوات فى أجواء إيمانية، حيث هطلت الأمطار على الأراضى المقدسة وسط دعوات لضيوف الرحمن ان يتقبل الله حجهم ويردهم سالمين لذويهم. ويواصل الحجاج رمى الجمرات تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أجواء مفعمة بالإيمان. Advertisements وكانت عرفات شهدت سقوط امطار أمس الأول وسط دعوات الحجاج وبكاء البعض فى مشاهد إيمانية خالصة.

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