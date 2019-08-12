شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الرحمة والمغفرة تهطل على الحجاج بالأراضى المقدسة لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء إيمانية هطلت الأمطار على الأراضى المقدسة وسط دعوات لضيوف الرحمن ان يتقبل الله حجهم ويردهم سالمين لذويهم. ويواصل الحجاج رمى الجمرات تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أجواء مفعمة بالإيمان. Advertisements وكانت عرفات شهدت سقوط أمطار أمس الأول وسط دعوات الحجاج وبكاء البعض فى مشاهد إيمانية خالصة.

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