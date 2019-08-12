شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: نقلنا أكثر من 6 ملايين راكب حتى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه تم نقل أكثر من 6 ملايين راكب خلال الفترة من 6 أغسطس حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ22 قطارا "إضافى مكيف ومميز" بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية بسبب الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال فترة العيد بالإضافة إلى 6 قطارات لخدمة أهالى النوبة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن إشغالات القطارات تعدت الـ 130%، والهيئة حاولت الدفع بأقصى عدد ممكن من القطارات الإضافية بجانب زيادة تركيب بعض القطارات من عربات العلاوة لمحاولة استيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الركاب المقبلين على السفر بالسكة الحديد خلال عيد الأضحى.