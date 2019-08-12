شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تمشط الأسواق فى عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك حيث تمكنت المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 12.5 طن لحوما فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن ذلك يأتى في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك مؤكداً استمرار الحملات لضبط المخالفين.

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لافتا إلى أنه تم ضبط 6 أطنان و500 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمناطق العمرانية وبولاق الدكرور والدقى والوراق والشيخ زايد وضبط 4 أطنان و700 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأبوالنمرس وإمبابة والمنيب ومنشأة القناطر وأكتوبر والهرم والبدرشين.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم ضبط 1.2 لحوما مستوردة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى مخزن يقوم بفك اللحوم المجمدة من التجميد لعرضها في المحال على أنها لحوم بلدية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.