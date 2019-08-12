شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي»: 73 مليون جنيه لتجهيز الآبار والعمل بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الشرب والزراعة، فضلًا عن مشروعات الحماية من مخاطر السيول.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، اليوم، إن التقرير يضمن تنفيذ القطاع مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حوالي (288) مليون جنيه.

وأضاف الوزير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه يبلغ نحو 200 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 69.5%، موضحًا أن قطاع المياه الجوفية يستمر حاليًا بتنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة، وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية، وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وشبكة مواسير وخزانات خلط، كذلك توريد وتركيب مواسير بلاستيك.

وأوضح وزير الري أن قطاع المياه الجوفية ينفذ أيضًا أعمال لإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا، لافتًا إلى أن إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخه حو 125.4 مليون جنيه، بنسبة 68.2%، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الأعمال 183.8 مليون جنيه.

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وأشار الوزير إلى أن وزارة الري تهتم بعملية توريد وتركيب مواسير بالداخلة في مجال شراء وتوريد قطع غيار توريد قطع غيار كهربائية ومحركات غاطسة لازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد حوالي 70 مليون جنيه.

من جانبه، قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، إنه في نطاق محافظة جنوب سيناء جارٍ تنفيذ عملية حماية منطقة قديرة بنويبع وتتضمن إنشاء عدد 3 سدود وبحيرة، بقيمة إجمالية 112.5 مليون جنيه، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء عدد 3 سدود وبحيرتين، بقيمة إجمالية 44.3 مليون جنيه، إضافة إلى عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء في نويبع من أخطار السيول بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه، وبمنطقة دهب بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه.

فيما تستعد الوزارة لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه، وفي مقدمتها أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر «القصير ورأس غارب ومرسى علم»، بقيمة 377 مليون جنيه، للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن.

وأضاف «سركيس» أن القطاع قام في نطاق محافظة مرسى مطروح بتنفيذ عملية إنشاء عدد 50 خزانًا أرضيًا شرق وغرب مطروح بقيمة 4.5 مليون جنيه، كذلك غرب مطروح بقيمة 4.3 مليون جنيه، علاوة على إنشاء 150 خزانًا أرضيًا بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية 33 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية إلى قيام القطاع بالاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية، إذ يجري تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج، وذلك بنحو 73 مليون جنيه.

وفي مجال توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة والبحيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية حوالي 42.345 مليون جنيه.