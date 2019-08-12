شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يجري اتصالاً بوزير خارجية العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجيّة العراقي محمد على الحكيم، حيث جرى بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات.

وتناول الجانبان الموضوعات التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف تحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم.