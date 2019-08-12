شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض أسعار الجلود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن انخفاض أسعار الجلود يرجع لانخفاض أسعار الجلود عالميًا وارتفاع تكلفة دبغها، مما جعل تجارة الجلود دون جدوى اقتصادية، فضلا عن زيادة المعروض في الأسواق مع تزامن عيد الأضحى المبارك.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر الجلود أصبح متدنيًا جدًا، ووصل سعر الجلد البقري حاليًا إلى 10 جنيهات، والجلد الجاموسى إلى 20 جنيهًا، والضأن 5 جنيهات، وكان سعر الجلد سابقا يتراوح ما بين 200 و600 جنيه، موضحا أن تدني أسعار الجلود له تداعيات خطيرة، حيث أصيب تجار الجلود بخسائر فادحة، كما نال مربو المواشي والجزارين خسائر غير مباشرة، تمثلت في تدني أسعار المواشي وزيادة تكلفة الذبح، حيث إن نقل وتخزين الجلد أصبح أغلى من ثمنه، مما يمثل كارثة بيئية، حيث يرمي الجزار أحيانا الجلود بالترع والمصارف.

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وأوضح «أبوصدام» أن هذه الأسباب دفعت إلى أن يتخلص المواطنون من الجلود بطرق أخرى غير صحية، مشددًا على ضرورة فتح أسواق جديدة للتغلب على هذا الركود في الأسواق وأنه مع احتمالية عدم شراء المدابغ للكميات الكبيرة المتوفرة من الجلود بعيد الأضحى المبارك.

وشدد على أنه يطالب الحكومة بعمل مدافن صحية لدفن الجلود منعًا لانتشار الأمراض. وأشار «أبوصدام» إلى أهمية صناعة الجلود وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الجلدية المحلية، مطالبًا مصانع المنتجات الجلدية بتخفيض الأسعار بعد تدني أسعار الجلود، حيث إن تكلفة الحذاء على سبيل المثال من أفضل أنواع الجلود، لا يتعدي 80 جنيهًا من الجلد المدبوغ بالسعر الحالي.

ولفت نقيب الفلاحين إلى ضرورة التوعية والإرشاد بالاستفادة من جلد الأضحية وعدم إلقائه بمقالب الزبالة، حيث يستطيع المواطن العادي دبغ جلد أضحيته بكمية من الملح الناعم، حيث لا يتعدى سعر الجوال من الملح الناعم (50 جنيهًا) يكفي لدبغ 10 جلود من الضأن لاستخدامها بعد ذلك كمفرش أو كسجادة للصلاة أو حتى تعليقها كمظهر جمالي.