شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 80 ألف طالب من المرحلتين الأولى والثانية تقدموا بطلبات تحويل تقليل الاغتراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، أن هناك نحو 80 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية تقدموا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برغباتهم لتحويل تقليل الاغتراب، والذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى.

وأضاف «عطا» أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم 20 أغسطس المقبل، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وعبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة للتحويلات، موضحا أن التحويلات ليست إعادة تنسيق وإنما هي للم شمل الأسرة وتنطبق على الذين تم توزيعهم في مناطق بعيدة فقط.

وأوضح «عطا» أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار «عطا» إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

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وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، أكد عطا أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.

من جانب آخر، واصل طلاب الشهادات الفنية تسجيل حجز اختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق وذلك للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات وهى كليات: «الفنون التطبيقية- الفنون الجميلة (عمارة وفنون)- الكليات التكنولوجية»، ويستمر الموقع في تلقى طلبات الاختبارات إلكترونيًا حتى 17 أغسطس الجارى، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس.

وشدد مكتب التنسيق على الكليات المعنية الالتزام بعقد امتحانات القدرات، وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، على أن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق.

وأوضح أن الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية بين الطلاب.

وأشار إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى، كما يسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام الـ3 سنوات بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى، على أن يتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقى شروط وقواعد القبول.