شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جامعة المنوفية يفوز بالمركز الأول في مسابقة IDC ROBOCON 2019 بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن فريق جامعة المنوفية المشارك باسم الجامعة وباسم مصر فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية «IDC ROBOCON» المقامة بمعهد «MIT» بالولايات المتحدة الأمريكية، الجامعة المصنفة الأولى عالميًا.

يضم الفريق الطلاب: أحمد عبدالحميد رمضان، محمود معروف عبدالرازق، أحمد صبري عبدالعزيز، مصطفى الأمير سلمان، بكلية الهندسة الإلكترونية، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر عبدالجواد، عميد الكلية، ورافق الفريق الدكتور عماد محروس عواد، عضو هيئة التدريس بالكلية.

Advertisements

جدير بالذكر أن المسابقة استغرقت 14 يومًا لبناء الروبوت الخاص بالمسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل الفريق على المركز الأول في نهائي تصفيات المسابقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حققت العديد من المراكز المتقدمة على مر سنوات المسابقة، مشيدًا بدور الفريق المهم والمؤثر تقنيًا واجتماعيًا، والتفاعل مع فرق الدول المشاركة، حيث حققت الجامعة عام 2014 المركز الثاني بالمملكة المغربية، وحصلت على المركز الثاني عام 2015 بدولة سنغافورة، وعام 2016 حصلت الجامعة على المركز الأول وأفضل فكرة والتي كانت مقامة بدولة تايلاند، وعام 2017 اقتنصت الجامعة المركز الأول بدولة الصين.

وجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة للفريق الفائز، والشكر لتمثيلهم الجامعة في المحافل الدولية بصورة لائقة والشكر لفريق العمل بكلية الهندسة الإلكترونية وما يعهده منها دائمًا، فهى مصنع العباقرة، ومؤكدًا على دعم الجامعة الدائم للطلاب المبدعين ومساندتهم لتحقيق أفضل المراكز عالميًا.