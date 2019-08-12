شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس ثالث أيام العيد حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقسًا معتدلًا على السواحل الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية، حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي:

القاهرة «26- 38»، الإسكندرية «21- 32»، قنا «25 - 41»، الأقصر «25- 42»، أسوان «27 - 42».