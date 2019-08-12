شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الانتهاء بنسبة 81% من المبني الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الانتهاء بنسبة 81% من الأعمال الإنشائية للمبني الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليم المرحلة النهائية من المباني والإنشاءات في أول أكتوبر من العام الحالي.

وناقش «عبدالغفار» تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس المعهد حول فعاليات اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس ناقش تقريرا حول التقدم لإنشاء حاضنة تكنولوجية في مجال صناعة الإلكترونيات بحاضنة «طريق»، حيث تم إطلاق ثلاث دورات للحاضنة منذ إنشائها في عام 2016 حتى الآن تم خلالها احتضان 20 شركة ناشئة مع التركيز على تحديات الصناعة والأنظمة الذكية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة.

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وناقش المجلس في إطار التعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد لرفع مستوي التدريب العملي للطلاب، تقريرا مقدما من إدارة التدريب بشأن الدورات التي قدمها معهد بحوث الإلكترونيات للطلاب في معامله المجهزة والحديثة.

كما ناقش المجلس أيضا تقريرا بشأن جائزة أفضل أداء بحثي لعام 2019 تضمن معايير قياس مؤشرات الأداء للكادر البحثي للمعهد وأسماء الفائزين بالجوائز لهذا العام، وأهم الإحصائيات عن البيانات التي تقدم بها الباحثون ومعاونوهم لقاعدة بيانات العلماء المصريين «E-science».

وفي إطار تعاون المعهد مع الهيئات البحثية الأخرى سواء بالداخل أو الخارج تمت مناقشة تقرير آخر حول بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها هذا العام ومنها التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة توهوكو باليابان، ومدينة «Surrey» للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد شنغهاي للأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وهيئة فولبرايت.

كما ناقش المجلس مذكرة عن مؤتمر المعهد والذي سوف يعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة الغردقة بالتعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة سلوفاكيا التقنية، والمعهد العالي للهندسة بالسادس من أكتوبر، ومكتب التايكو بالمعهد.

وخلال فعاليات المجلس تم استعراض أهم المنتجات الجديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات مثل دائرة تنبيه مرئي ومسموع عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، ودائرة إلكترونية لحماية المحركات الكهربية من زيادة الحمل، ودائرة لحماية مضخات المياه الكهربية من الدوران الجاف، وجهاز «HIL 402».