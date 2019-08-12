شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 5500 موظفة وطبيبة يقدمن خدمات صحية للحجاج فى المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج من الأعمال التى يرغب فى المشاركة فيها الآلاف، وهناك 5 آلاف و500 موظفة فى قطاع وزارة الصحة سجلن حضورًا لافتًا خلال حج هذا العام 1440هـ، لتقديم الخدمات الصحية والإنسانية، نظرًا لكفاءتهن وتأهيلهن العالى، حسبما كشفت وكاله الأنباء السعودية "واس".

وتنوعت الأعمال والخدمات التى شاركت فيها المرأة فى خدمة الحجيج الصحية ما بين الكادر الطبى والإدارى، حيث يشاركن طبيبات وممرضات سعوديات وأخصائيات وإداريات، فى مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وقالت مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة الدكتورة إيمان أشقر، إن لديها لهفة كبيرة لخدمة حجاج بيت الله، فيما عبرت الأخصائية حنان على التى تشارك لأول مرة فى مهمة الحج عن سعادتها بالمشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن، مبينة أنها سارعت لتقديم طلب المشاركة فى الحج، أملًا فى زيادة الخبرات وللتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.

وأجرت الفرق الطبية والفنية المتخصصة فى مستشفى منى الجسر حتى مطلع أول أيام التشريق أكثر من 20 عملية غسيل كلوى لحجاج بيت الله الحرم، بواسطة أجهزة الغسيل الكلوى المتوفرة بالمستشفى، التى تتميز بالكفاءة والسرعة لخدمة الحجاج وتمكينهم من إكمال نسكهم.

كانت الصحة قد أعلنت فى وقت سابق خلال موسم حج هذا العام، أنها جهزت 141 كرسيًا للغسيل الكلوى فى مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، كما أدخلت 8 أجهزة غسيل كلوى متنقل بمستشفيات المشاعر المقدسة "منى - عرفات" تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.