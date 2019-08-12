شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور ترصد رجم ضيوف الرحمن للشيطان فى جسر الجمرات بمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين الحادى عشر من شهر ذى الحجة، على صعيد منى أول أيام التشريق، وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى، على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويرمى ضيوف الرحمن فى هذا اليوم الجمرات الثلاث، بادئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

واستوعب جسر الجمرات بأدواره المتعددة الحشود الهائلة من الحجاج الذين توزعت وفود تفويجهم على طبقات الجسر تباعًا لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.

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وكان لتشديد قوات أمن الحج في منع الافتراش في منطقة الجمرات دور في تسيير حركة الحجاج وهم في طريقهم للجمرات أو داخل منشأة الجمرات، يضاف إلى ذلك نظام السير نحو الجمرات الذي اتخذته قوات الأمن من خلال تحديد طرقات للذاهبين لا تتعارض مع العائدين منه عبر مسارات متعددة، بحيث لا يكون هناك تداخل بينهم يشرف عليها رجال الأمن، بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة، للتقيد بالجدول الزمني المحدد لكتل الحجيج.

ورغم الكثافة العالية فى أعداد الحجاج فى هذه البقعة المحدودة، إلا أن المواد التموينية وفرت بشكل يفوق الاحتياجات المطلوبة ولله الحمد والمنة.

وفى المشاعر المقدسة، انتشرت منافذ بيع المواد التموينية والغذائية في مشعر منى التي تباع بأسعار في متناول الجميع وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وأمانة العاصمة المقدسة.