شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: إنهاء تطوير طريق جمصة ـ المنصورة مايو المقبل بتكلفة 1.05 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتوسعة طريق جمصة ـ المنصورة (رافد جمصة) بطول 50 كم خلال مايو 2020، وأنه يجرى حاليا أعمال تنفيذه من قبل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أن تنفيذه بدأ فى مايو الماضى.
وأضاف هيئة الطرق والكبارى أن الطريق انتقل تبعيته لوزارة النقل بعدما كان يتبع وزارة الإسكان فى أكتوبر الماضى، لافتا إلى أن مشروع الطريق يشمل رفع كفاءته وإنشاء حارة ثالثة بتكلفة 1.05 مليار جنيه، حيث يجرى متابعة دورية لأعمال تنفيذ الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة فى الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولى الساحل.
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