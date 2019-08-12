شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى منى يجرى أكثر من 20 جلسة غسيل كلوى لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الفرق الطبية والفنية المتخصصة في مستشفى منى الجسر حتى مطلع أول أيام التشريق أكثر من 20 عملية غسيل كلوي لحجاج بيت الله الحرم، بواسطة أجهزة الغسيل الكلوى المتوفرة بالمستشفى، التى تتميز بالكفاءة والسرعة لخدمة الحجاج، وتمكينهم من إكمال نسكهم.

كانت الصحة قد أعلنت فى وقت سابق خلال موسم حج هذا العام، أنها جهزت 141 كرسيًا للغسيل الكلوى فى مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، كما أدخلت 8 أجهزة غسيل كلوى متنقل بمستشفيات المشاعر المقدسة "منى - عرفات" تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.