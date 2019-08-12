شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بأحياء القاهرة لمواجهة البناء المخالف خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، شنت الأجهزة التنفيذية باحياء القاهرة عدة حملات لمراقبة ومواجهة مخالفات البناء، والتى يستغل أصحابها الأجازة فى البناء المخالف.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتفعيل غرف عمليات الأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية والمراقبة الدورية لعدم السماح بأى أعمال مخالفات بنائية واستغلال البعض إجازات العيد لإقامة مخالفات بنائية والتصدى للمخالفة فى المهد قبل ارتكاب المخالفة والتعامل مع المخالفين بالقانون.

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وشن حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، عدة حملات أسفرت عن إيقاف أعمال مبانى مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر زهراء المعادى وإبلاغ مهندس المنطقة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد وتم إبلاغ مهندس المنطقة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع المرصفاوى وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضى وتم إبلاغ مهندس المنطقة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت الجهات التنفيذية بحى حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد حملة تم خلالها رفع الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وتم وضع المضبوطات بمخزن الحى.