صور.. إقبال كبير على الأتوبيس النهرى.. والشرطة تتولى التأمين ببوابات إلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو، إقبالا كبيرا بالتزامن مع احتفالات المصريين بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تكثيف أمنى من الشرطة وشرطة النقل والمواصلات وشرطة المسطحات المائية.
وظهرت الطوابير على مداخل محطة ماسبيرو، نظرا لكثافة الإقبال، كما فرضت الشرطة الرقابة الشديدة ظهرت فى تفتيش الحقائب، وتأمين المرسى من خلال البوابات الإلكترونية والكلاب البوليسية التى تكشف عن المواد المتفجرة.
وأكدت هيئة النقل العام على جاهزية كل الوحدات النهرية لخدمة المواطنين طوال أيام العيد، والتشديد على توافر أطواق نجاه بكل وحدة ووجود فرد صيانة "ميكانيكى بكل وحدة للتدخل حال الطوارئ وطاقم الملاحة بالكامل مع الغاء الإجازات لكل العاملين.
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