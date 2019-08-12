اعرف مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لإنهاء تنفيذه × 16 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 16 معلومة كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية، وهو أول مونوريل يتم تنفيذه فى مصر يبدأ من مدينة نصر رابطا القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية. 1ـ المشروع يمتد بطول 54 كم. 2ـ المشروع يشمل 21 محطة علوية. 3ـ تعاقد الحكومة مع تحالف يضم شركات بومباردييه وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروع. 4ـ اتفقت الحكومة مع نفس التحالف المنفذ للمشروع لإدارته وتشغيله عقب إنهاء تنفيذه لمدة 30 عام. 5ـ المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدى. 6ـ قضبان الخط الحديدى الذى يسير عليه المونوريل تكون على مسار علوى. 7ـ المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية. 8ـ سيتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع عقب إجازة عيد الأضحى. Advertisements 9ـ سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 34 شهر. 10ـ السرعة التصميمة للمشروع 80 كم/س. 11ـ سيتم قطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية فى 60 دقيقة. 12ـ شركتى أرواسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب سيقومات بتنفيذ كل الأعمال المدنية للمشروع. 13ـ شركة بومباردييه العالمية ستقوم بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع عقب تنفيذه. 14ـ المشروع سوف يساهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة. 15ـ يربط مع شبكة مترو الأنفاق فى محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو. 16ـ يضم محطات "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

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