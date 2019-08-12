شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تواصل معاينة مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، معاينة مواقع تجميع قش الأرز بمراكز محافظة الدقهلية، للوقوف على مدى ملاءمتها البيئية، حيث تمت معاينة 8 مواقع بمركز المنصورة بمناطق "تلبانة، كوم الدربى، جديدة الهالة، سلكا، شاوة، عزبة التسعين، الزمار"، ليصل إجمالى ما تم معاينته من المواقع بمركز المنصورة 44 موقعا.
كما تم معاينة 7 مواقع بنطاق بلقاس بالتعاون مع الإرشاد الزراعى، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات حيث تم رفض 2 موقع مخالفين الاشتراطات ليصل إجمالى ما تمت معاينته بمواقع بلقاس والحفير 50 موقعا.
وتم المرور على 6 مواقع تجميع قش بنطاق الإدارة الزراعية فى تمى الأمديد لمعاينتها بالاشتراك مع الإرشاد الزراعى وللتأكد من مطابقتها للاشتراطات فى مناطق صدقا وكفر سنجاب 2 وصدقا 2 وحجازى والرضا.
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