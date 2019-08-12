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علاج 83 مواطنا وصرف العلاج للمرضى بالمجان فى مستشفيات الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة الأمنية مبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان

وتسعى الأجهزة الأمنية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين حيث قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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وتم استقبال الحالات التى بلغت "83" حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى و تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

     

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صورة من الحملة 

 

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 استقبال المرضى 
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 فحص احد المواطنين من قبل اطباء مستشقى الشرطة 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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