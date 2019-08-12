شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية": أنهينا الاستعداد لامتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن جميع المعاهد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، ومعهد العلوم الإسلامية، والتى من المقرر أن يحضرها 75 ألف طالب يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان على صيانة المعاهد وتجهيزها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها".

وأضاف خليل - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المناطق الأزهرية تسلمت بالفعل أسئلة الامتحانات الأسبوع الماضي، وأن جميع الأسئلة الموضوعة في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنه تم التعامل مع كافة التظلمات التي وردت على نتيجة الثانوية الأزهرية بجميع المناطق والإدارات التعليمية، وأن الطعون تقدم فى سهولة ويسر.

وطالب بتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب، محذرا من الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وعدم إحضار التليفون داخل اللجان سواء مع الطلاب أو المشاركين فى أعمال الامتحانات أو الموجهين.

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ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بخطوات الأزهر الكبيرة نحو تطوير التعليم، واتخاذ إجراءات حازمة لضبط الامتحانات ومكافحة ظاهرة الغش، والقضاء تماما على ظاهرة تسريب الامتحانات، مشددا على أن الأزهر سلك الطريق الأفضل لتطوير التعليم، والتقدم لمواكبة العصر والتحديات الراهنة.

ولفت إلى أن المعاهد الأزهرية لا تقوم بتدريس المواد العلمية والدينية فقط، بل تلعب دورا مهما في تنمية روح الولاء والانتماء للوطن داخل طلابها منذ النشء عبر تعريفهم بأهمية الاحتفالات الوطنية، وضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، وتعريفهم بالتضحيات التى بذلت من أجل تحرير الوطن واستعادة أرضه.. مؤكدا أن المعاهد الأزهرية تتابع الطلاب وتسهم فى تنمية أفكارهم من أجل إزالة غير الصحيح منها أو السلوك غير السوى.