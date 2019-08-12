شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تستقبل 30 ألف زائر والإقبال يتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبال كبير من الزوار منذ صباح اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث اصطحب الأسر أطفالهم للاحتفال بالعيد واللعب مع الحيوانات.

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وقال الدكتور محمد رجائى، مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان استقبلت حتى الآن 30 ألف زائر، متوقعا تضاعف العدد بنهاية اليوم، خاصة أن الإقبال فى تزايد مستمر.

واستقبلت حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى وزارة الزراعة، زوار عيد الأضحى المبارك لليوم الثانى على التوالى، فى إطار الحرص على توفير أجواء ترفيهية ملائمة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع الشرائح البسيطة، بحيث لا تتجاوز تذكرة الدخول فى كل حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية عن 5 جنيهات للفرد الواحد، يمكن من خلالها متابعة العديد من العروض والبرامج الترفيهية داخل الحديقة والتجول داخلها.