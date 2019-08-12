شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية تستقبل 9 آلاف زائر بأول أيام العيد وعروض الساحر تسعد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن هناك فقرات للأراجوز والساحر لإسعاد الأطفال وتهيئة جو الحديقة لاستقبالهم، كما سيقدم مسرح وزارة الثقافة بالحديقة عروضا مسرحية للزوار طوال اليوم.

Advertisements

وأضاف سلطان لـ" الخليج 365"، أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن الأعداد أمس كانت قليلة نسبيا وذلك بسبب اهتمام المواطنين بذبح الأضاحي أول أيام العيد، لافتا إلى أن الحديقة لم تشهد أى حالات تحرش، خاصة أن هناك انتشارا للشرطة والشرطة النسائية وأفراد للشرطة السرية بالمكان، بالإضافة إلى نشر عدد كبير من كاميرات المراقبة مما يلزم الزوار بالالتزام.

وأوضح سلطان أن الحديقة استقبلت فى أول أيام العيد 9 آلاف زائر تقريبا، متوقعا تضاعف الأعداد اليوم، خاصة مع استمرار العروض الترفيهية والغنائية، وانتشار الطفطف فى أرجاء الحديقة.