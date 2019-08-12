شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تستعرض تقريرًا عن بطولة وطن للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا شارك في إعداده كل من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور طابع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، حول الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية للطلاب المصريين والوافدين (بطولة وطن للجامعات المصرية) التي تم تنظيمها خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية والإدارة المركزية لشئون الوافدين بالوزارة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات مؤتمرات الشباب بضرورة تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير، إلى أن البطولة تهدف إلى زيادة الترابط والتواصل بين الشباب المصري من طلاب الجامعات المصرية، وزيادة قاعدة المشاركةالرياضية، وتفعيل الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من المصريين والوافدين.

وأوضح التقرير أن الدورة أقيمت علي ثلاث مراحل في خماسيات كرة القدم، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، حيث تنافس في المرحلة الأولي(التمهيدية) 12000 طالب، وصعد إلى المرحلة الثانية (دورى القطاعات) 800 طالب، بينما تنافس في المرحلة الثالثة والنهائية 200 طالب.

ولفت التقرير إلى حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في كرة القدم الخماسي، والمركز الثاني التعليم العالي، والثالث جامعة بني سويف، والرابع جامعة حلوان.

وفيما يخص بطولة فردي الطلبة، حصلت التعليم العالي على المركز الأول، وجامعة الأزهر المركز الثاني، والجامعة العربية المفتوحة على المركز الثالث، وجامعة الإسكندرية المركز الرابع.

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وعن بطولة فردي الطالبات، حصلت الأكاديمية العربية على المركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على الثاني، وجامعة الزقازيق الثالث، وجامعة حلوان الرابع.

كما حصلت جامعة الإسكندرية على الأول، وجامعة الزقازيق على المركز الثاني، وجامعة حلوان على المركز الثالث، وجامعة السويس على المركز الرابع في بطولة الزوجي المختلط.

وعن بطولة ألعاب القوى (100 متر طلبة) حصلت حلوان على المركز الأول، كما حصلت الجامعة الأمريكية على المركز الأول في بطولة (100 طالبات).

وحصلت جامعة حلوان على المركز الأول في بطولة 800 متر طلبة، بينما حصلت جامعة طنطا على المركز الأول في بطولة 800 متر طالبات.