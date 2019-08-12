ضبط 13.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية 13 طن ونصف من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع مرخص بالإسكندرية.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري.
وأضافت التحريات أن المتهم يقوم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقصد استخدامها في إعداد وتصنيع المأكولات داخل مصنعه غير المرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع الغذاء.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط المذكور، وعثر بحوزته على كمية قدرها 13 طن ونصف من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.
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