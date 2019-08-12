ضبط نجار وعامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة سرقة مسكن بالقاهرة. تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من فني ديكور، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي داخل مسكنه. Advertisements دلت التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار، وعامل) مقيمان بدائرة القس. بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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