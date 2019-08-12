جريمة يوم الوقفة.. تفاصيل مقتل صاحب جيم على يد مُتدرب في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية تفاصيل مقتل عبدالرحمن العزب، صاحب جيم بطعنات من متدرب، مساء السبت (وقفة عيد الأضحى).

كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساء السبت، حين أوشك عبدالرحمن وشهرته "نانو" على إغلاق الجيم، فبدأ يطلب من المتدربين دفع "الشهرية" وقدرها 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب "عمرو. س" دفع الأموال رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بتدخل باقي المتدربين، وفق التحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عمرو استغل سير المجني عليه "عبدالرحمن" وحيدًا في شارع السكة الحديد بالمعصرة، وتوجه إليه بالسب والشتم فتشاجرا مرة أخرى، واستل المتهم "مطواة" من بين ملابسه، وسدد 3 طعنات إلى الضحية فأرداه قتيلًا.

Advertisements

مناظرة النيابة لجثة الضحية كشفت أنه تلقى طعنة نافذة بالقلب سببت الوفاة، بالإضافة لطعنتين في اليد والظهر.

وكثفت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان جهودها للقبض على المتهم، وبجمع المعلومات تمكنت من ضبطه أثناء اختبائه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وأمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الاثنين، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وصرحت بتشريح ودفن جثة المجني عليه.