حبس راكبة أجنبية بتهمة جلب 4 آلاف قرص "إكستاسي" لداخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بحبس راكبة (أجنبية الجنسية) 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بجلب مخدر "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية تمكنت عقب تحريات مُسبقة من ضبط راكبة -مشتبه بها- حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

Advertisements

وأسفر تفتيشها وفقًا للأطر القانونية عن ضبط 4000 قرص "إكستاسي" مخدر، مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها جلبت المخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.4 مليون جنيه.

أمرت النيابة بعرض المواد المضبوطة على المعمل الجنائي، لإعداد تقرير فني بها.