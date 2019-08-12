لاعبو منتخب مصر يدعمون مستشفى "مرسال" للأطفال بـ"تيشيرتات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية اليوم، هاشتاج #عشان_الحلم_يكبر بمشاركة عدد من لاعبي كرة القدم ومذيعين؛ لدعم فكرة التبرع لمستشفى مرسال الأطفال الخيري.

وقالت شيماء سامي مسئولة العلاقات العامة في مؤسسة مرسال، إن عددا من لاعبي كرة القدم شاركوا في دعم التبرع لمستشفى مرسال الخيري، عبر طرح "تي شيرتاتهم" للبيع في مزاد علني لصالح المستشفى؛ وهم: وليد سليمان، وطارق حامد، وأحمد فتحي، ومحمد الشناوى، وعصام الحضرى، وعبدالله السعيد، والمذيعة دعاء فاروق.

يشار إلى أن المؤسسة تنفق أكثر من 4 ملايين جنيه شهريا على الخدمات الصحية للمرضى غير القادرين، وهي جمعية مُشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي، غير هادفة للربح تعمل في مجال الصحة، وتسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لكل من يحتاجها بدون تفرقة.