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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الناصر:
توجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.
وقال السيسي، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "في اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه رسالة لشباب مصر في يومهم العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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