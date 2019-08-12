"القومي لحقوق الإنسان": وجود قاعدة شابة قوية مهم لدعم تنمية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية وجود قاعدة شابة قوية يمكن الاعتماد عليها لدعم عملية التنمية والتطوير الجارية بمصر.

وقال قطب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يحتفل العالم به في 12 أغسطس من كل عام، إنه تأكيدًا لدور الشباب الذي نزل ودافع عن وطنه للتخلص من القوى الظلامية، فقد تم إيلاء أهمية كبيرة لهذا الشباب حيث وجد العطاء والتقدم وأتيح له المشاركة في مجالات واسعة بالبلاد.

وأضاف الأمين العام للمجلس: "هناك أرضية قوية لإتاحة التعبير والمشاركة لكافة قطاعات الشباب المصري في كل المجالات، وهذا ما يساعد على دفع نبوغهم وخبراتهم لبناء الوطن الحديث الذي نسعى له جميعًا ليكون الضمان الأساسي لوقف وإنهاء مد القوى الظلامية".

وتابع قطب: "ما نراه اليوم على أرض مصر في كافة القطاعات أن هناك وعيًا من قبل الشباب لاسيما بالوضع الاقتصادي الحالي وأهمية الاعتماد بقدر الإمكان على الذات فيما يمكن استخراجه، إضافة إلى أهمية احترام معايير البيئة باعتبار أن ما يتم في وطننا وعلى أرضنا اليوم هو من أجل أجيالنا القادمة".

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وأشاد بوعي الشباب ومشاركته في عملية التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في مصر بأبعادها المختلفة خاصة باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة أو غيرها أو عملية الزيادة السكانية التي تحتاج لدفعة اقتصادية وتنموية قوية.

وأضاف: "فليكن هذا اليوم احتفاءً وتكريمًا لشبابنا الذين نبغوا على مستوى العالم وحققوا إنجازات مبهرة في الميادين كافة سواء فكرية أو رياضية أو علمية، والعالم شاهد على ذلك، وقبل كل ذلك فالتحية واجبة والتقدير لشبابنا الذي دافع عن وطنه وشعبه وقهر أعداءه، متصدين بعقولهم وصدورهم لموجة ظلامية عاتية أرادت سلب الشعب والوطن وتغييب قيمة المواطنة" - في إشارة إلى ثورة 30 يونيو.

وذكر أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء بشباب مصر مع شباب العالم في هذا التوقيت يتزامن مع فضح غدر القوى الظلامية لهدم مصر، حيث إن الحادث الإرهابي الذي استهدف المعهد القومي للأورام يؤكد ذلك وماثل أمامنا، مضيفا: "إننا نعمل مع شبابنا جاهدين لدفع هذا الحصن الخيري ليتابع دوره للتخفيف عن معاناة مواطنينا؛ فليكن ذلك شهادة حية لنا ولشبابنا فيما تعده لهم القوى الظلامية لخراب مصر حتى على حساب مرضانا وأطفالنا وشيوخنا ومحتاجينا".

وأكد: "آن الأوان لمن ظللته قوى الظلام أن يتحرر منها وألا يسقط معها في بئر الخيانة"، داعيًا شباب مصر إلى المشاركة في نشر ثقافة السلام والمعرفة التي تدعو إليها وتعمل عليها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن العالم يحتفي في 12 أغسطس باليوم الدولي للشباب، وهو يوم للتوعية من قبل الأمم المتحدة لجذب انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللتأكيد على إمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا، وكانت قد أوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب.