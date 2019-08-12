جهاز أسيوط الجديدة يطلق مبادرة "بأيدينا نخضرها" لتجميل المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إطلاق مبادرة تحت عنوان "بأيدينا نخضرها" بمشاركة سكان المدينة؛ لزراعة الأشجار والزهور والنجيلة لتجميل الميادين الرئيسية بالمدينة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، لتشجيعهم علي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقالت عمار، في بيان الإثنين، إن المبادرة تهدف إلى تجميل المدينة، وبث روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين السكان بعدة مناطق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة في العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين.