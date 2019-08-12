مصر | "أشلاء إنسانة".. إجراء تحليل DNA لـ"نص جثة" لفتاة عثر عليها في الهرم

كما طلبت النيابة بجنوب الجيزة، إجراء تحليل الـ"D.n.a" للأجزاء التي حصل عليها وهي عبارة عن منطقة الحوض حتى الأرجل.

وتعود بداية الواقة تلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بالعثور على نصف جثة لسيدة داخل جوال بترعة المريوطية، وبإجراء المعاينة تبين أنها أشلاء جثة سيدة عبارة عن منطقة الحوض والأرجل ومرتدية بنطال جينز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.