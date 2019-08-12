مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة بثاني أيام العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة بثاني أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحركة المرورية بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، انتظاما صباح اليوم الاثنين في ثاني أيام العيد، وسط انتشار أمني لتنظيم حركة مرور السيارات.

وتباطأت الحركة أعلى كوبرى 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر، وفى الاتجاه العكسى إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة فى نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادى إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.

وشهد أعلى كوبرى 15 مايو انتظاما فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد، وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى و ظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارع عباس العقاد.

وشهد طريق المحور انتظاما فى حركة المرور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائرى وكثافات مرورية فى صلاح سالم اتجاه المطار وكثافات متحركة من صلاح سالم بمحيط معرضى الكتاب والأثاث وسيولة مرورية من مشيخة الأزهر حتى كوبرى الأزهر بمناطق وسط البلد وظهرت كثافات متحركة من المعادى اتجاه القلعة.

كما انتظمت الحركة بشارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية، وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة؛ بسبب أعمال التطوير نفق السيارات فى ميدان النهضة.