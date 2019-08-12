أخبار مصر | بمناسبة يومهم العالمي.. "السيسي": تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر.. "سر قوتنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة يومهم العالمي.. "السيسي": تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر.. "سر قوتنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وكتب "السيسي"، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذي يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة".