أخبار مصر | تعرف على أهم المعلومات حول "اليوم العالمي للشباب" (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم المعلومات حول "اليوم العالمي للشباب" (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافًا عبر صفحته الرسمية حول اليوم العالمي للشباب، موضحا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في ١٧ ديسمبر ١٩٩٩ أن يكون ١٢ أغسطس يومًا دوليًا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للشباب الذي عقد في ١٢ اغسطس ١٩٩٩.

وأشار الانفوجراف، إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للشباب هو الاحتفاظ بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا ، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل أنحاء العالم.

وأضاف، أن شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام النهضة بالتعليم موضحا أن هذا الشعار يسلط الضوء على الجهود المبذولة لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب.

وكما أوضح الانفوجراف، أن الشباب في مصر ٢٠١٩ يأتي في مقدمة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عقد ٧ مؤتمرات للشباب بدأت في نوفمبر ٢٠١٦ وكان آخرها المؤتمر الوطني السابع بالعاصمة الإدارية.